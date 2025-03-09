Саша Митрошина получила 135 миллионов рублей за курсы для блогеров

РЕН ТВ: Блогерша Митрошина заработала 135 миллионов рублей на курсе для блогеров

Блогерша Александра Митрошина заработала 135 миллионов рублей чистого дохода за конференцию «InstaПрожектор» и курсы по продвижению для блогеров-предпринимателей «Инсталогия». Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Часть прибыли от деятельности Митрошиной, добавил источник, поступала на расчетный счет Двуреченского П.А., который был ее партнером, прибыль они делили пополам.

Александру (Сашу) Митрошину задержали в пятницу, 7 марта, в Сочи. В управлении Следственного комитета по Москве уточнили, что в отношении блогерши возбуждено уголовное дело о легализации денежных средств в особо крупном размере.

В правоохранительных органах уточнили, что, согласно предварительной информации, Митрошина легализовала деньги через покупку нежилой недвижимости в столице.