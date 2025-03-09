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21:31, 9 марта 2025Спорт

«Спартак» проиграл «Рубину» в матче РПЛ с двумя удалениями

«Спартак» на выезде проиграл «Рубину» в матче РПЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Московский «Спартак» на выезде проиграл казанскому «Рубину» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 9 марта, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Мирлинд Даку, у гостей пенальти реализовал Эсекьель Барко. На 75-й минуте у «Спартака» был удален Алексис Дуарте, а у «Рубина» — Даку.

В активе «Спартака», который прервал семиматчевую победную серию, осталось 40 очков, команда находится на третьем месте в чемпионате. «Рубин» с 29 очками занимает восьмую позицию.

«Спартак» в следующем туре 16 марта на своем поле примет петербургский «Зенит». «Рубин» в тот же день дома сыграет с «Пари Нижний Новгород».

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