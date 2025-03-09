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07:54, 9 марта 2025Мир

Трамп рассказал об отношениях между Рубио и Маском

Трамп назвал отношения между госсекретарем Рубио и Маском прекрасными
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп после появления информации о том, что между главой ведомства по повышению эффективности работы правительства Илоном Маском и госсекретарем Марко Рубио возник конфликт, заявил, что на самом деле они хорошо ладят. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

«У Илона и Марко прекрасные отношения», — кратко отметил американский лидер. Он добавил, что любые заявления на этот счет, кроме его собственного, будут являться фейком.

Ранее сообщалось, что у Рубио и Маска произошел конфликт — политик якобы обвинил бизнесмена во лжи. После этого президент США уже заявлял, что это ложь, и они оба работают слаженно и проделывают «фантастическую работу». Позднее журналист NBC пытался разузнать детали ссоры у Трампа, однако тот прервал репортера и не дал ему ответа.

Президент России Владимир Путин, комментируя политику Трампа, отмечал, что тот имеет свои представления о том, «что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в гендерной политике» и других вопросах. Российский лидер говорил, что у него с Трампом всегда были деловые и доверительные отношения.

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