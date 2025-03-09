Александра Трусова сменила имидж и стала блондинкой

Российская фигуристка Александра Трусова сменила имидж. Она опубликовала соответствующие фото и видео в своем Telegram-канале.

Спортсменка стала блондинкой. «12 часов в салоне», — написала Трусова.

Ранее Трусова показала, как выглядит ее квартира, оформленная в темных тонах. Спортсменка рассказала, что предпочитает темные цвета светлым, и призналась, что в определенный период жизни жизни ей захотелось создать вокруг себя мрачное пространство.

Трусова завоевала серебро на Играх-2020. Помимо этого, она взяла золото чемпионата страны, серебро и бронзу чемпионатов Европы. Также в активе спортсменки две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого ЧМ.