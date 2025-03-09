Загитова показала фигуру на фото в приспущенных джинсах

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала новые фотографии в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка показала фигуру в обтягивающем белом топе и приспущенных джинсах. «С праздником», — подписала пост она. Снимки собрали более восьми тысяч лайков.

Фото: @azagitova

Ранее Загитова рассказала о том, чем пожертвовала ради карьеры. По ее словам, она отказалась от друзей и еды.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка завершила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.