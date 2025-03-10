В США не смогли запретить продажи часов Apple

The Verge: Apple отстояла право на продажу умных часов с ЭКГ

Американской компании AliveCor не удалось запретить продажи умных часов Apple Watch в США. Об этом сообщает издание The Verge.

Ранее AliveCor обвиняла Apple в том, что она якобы украла патент на ее технологию ЭКГ, но не получила поддержки в суде. В начале марта Апелляционный суд США по федеральному округу поддержал решение нижестоящей инстанции о том, что патенты производителя медицинских приборов AliveCor на ЭКГ фактически не подлежат патентованию.

В 2021 году AliveCor направила в Комиссию по международной торговле США (ITC) жалобу, где заявила, что американский IT-гигант нарушил ее патент. В ITC заняли сторону истца, однако Патентный суд и апелляционная коллегия постановили, что патенты AliveCor недействительны. Таким образом, корпорация Тима Кука отстояла право производить и продавать умные часы с ЭКГ.

«Мы глубоко разочарованы решениями суда», — заявил директор AliveCor Санджай Волети. «Команды Apple неустанно трудились на протяжении многих лет, чтобы разработать ведущие в отрасли функции для здоровья, благополучия и безопасности, которые существенно влияют на жизнь пользователей, и мы намерены продолжать идти по этому пути», — заметил в комментарии для The Verge представитель Apple Фред Сайнс.

В январе 2024 года Apple пришлось отключить функцию пульсоксиметра в новых умных часах, продаваемых в США. Причиной стало нарушение патента компании Masimo на датчики для определения уровня содержания кислорода в крови.