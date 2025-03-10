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22:28, 10 марта 2025Мир

Британский генерал предрек исход войны НАТО с Россией

Экс-начальник Генштаба Британии Ричардс: НАТО не сможет противостоять РФ без США
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Nicolas Tucat / Reuters

НАТО не в состоянии противостоять России без участия Соединенных Штатов. Такое мнение высказал в интервью Times Radio экс-начальник Генштаба Великобритании Дэвид Ричардс, предсказав исход возможного вооруженного противостояния альянса с РФ.

«Без непосредственного участия Америки мы мало что можем предложить в ответ русским», — указал Ричардс.

Страны — участницы Североатлантического альянса, по его мнению, не могут стать сдерживающим фактором в конфликте на Украине, если Вашингтон прекратит участвовать в этом. Генерал полагает, что существующая угроза прямого конфликта с Россией должна заставить НАТО отказаться и от идеи проводить миротворческую миссию в республике.

«Украина могла бы провести ее гораздо эффективнее без риска втягивания нас в конфликт с российскими войсками, на который мы просто не способны должным образом отреагировать», — резюмировал генерал.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал идеи европейских лидеров о введении военного контингента на Украину наглостью. Он отметил, что такой шаг не решит первопричины конфликта.

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