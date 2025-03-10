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12:45, 10 марта 2025Мир

Лавров оценил работу по преодолению противоречий между Россией и США

Лавров: Работа по преодолению проблем между РФ и США еще даже не начата
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Работа по преодолению проблем и противоречий в отношениях РФ и США по большому счету еще даже не начата. Такую оценку дал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Глава МИД отметил, что российская сторона ценит шаги новой американской администрации, но отметил, что делать заключения пока преждевременно. «Работу по преодолению накопившихся проблем и противоречий в наших отношениях с американцами мы по большому счету еще даже не начали», — указал Лавров.

Ранее Лавров описал контакты с командой президента США Дональда Трампа фразой «они не командуют нами». При этом он отметил, что и российская сторона не пытается ими командовать. По словам министра, две серьезные страны просто сели поговорить и обсудить разрушенные каналы связи.

Лавров также назвал Трампа прагматиком, действующим под лозунгом здравого смысла. По его словам, целью Трампа остается политика Make America Great Again (MAGA), которая дополняется принципом сделать все, что обещал.

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