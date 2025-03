NTK: В Гондурасе маленький мальчик столкнул брата в бассейн с крокодилом

В Гондурасе младший брат столкнул старшего в бассейн с крокодилом. Видео происшествия публикует Need To Know (NTK).

В ролике видно, как несколько членов семьи собрались вокруг бассейна, на дне которого лежит крокодил. Маленький мальчик сначала посмотрел на рептилию, а потом подошел к склонившемуся над бассейном старшему брату и столкнул его в воду.

Подросток с криками выскочил из воды под смех собравшихся. После этого он попытался бросить в бассейн к крокодилу младшего брата, но ему помешали родители.

Запись вызвала недовольство в Гондурасе. Многие местные жители возмутились тем, что семья с видео держит дома крокодила. Другие обратили внимание на безразличное поведение старших во время происшествия.

Ранее сообщалось, что фермеры из Индии пошли на митинг с крокодилом. Люди протестовали против необходимости работать ночью, когда хищные рептилии особенно активны.