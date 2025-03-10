Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:22, 10 марта 2025Интернет и СМИ

Маск повторно оскорбил главу МИД Польши

Маск назвал главу МИД Польши Сикорского марионеткой Сороса
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск повторно оскорбил главу МИД Польши Радослава Сикорского. В своей публикации в социальной сети X он назвал его марионеткой миллиардера Джорджа Сороса.

«Да, он марионетка Сороса», — написал Маск, отвечая на публикацию одного из пользователей соцсети о предполагаемой связи польского дипломата с Соросом.

Конфронтация главы МИД Польши и Маска началась после того, как Сикорский пообещал найти замену сервисам Starlink в случае их отключения на Украине. Маск в ответ назвал дипломата маленьким человеком и попросил его успокоиться и вести себя потише, поскольку Варшава, по его словам, платит ничтожную часть стоимости за спутниковую связь, с учетом того что равноценной замены ей не существует.

    Обсудить
    Последние новости

    На Украине испугались скорого отключения Starlink. Почему ВСУ так важен спутниковый интернет от Маска?

    На загоревшемся у берегов Англии контейнеровозе везли цианистый натрий

    «Я постоянно рыдала». Бывшая девушка Канье Уэста рассказала, зачем он заставляет своих жен раздеваться на публике. Чего он хочет?

    Постоянно скандалившие супруги сходили к врачу и узнали причину ссор

    Россияне массово устремились на отдых в Европу. Как теперь там относятся к туристам из России?

    В российском регионе осудят иностранца за совращение малолетних девочек

    Еще один мирный житель пострадал при атаке ВСУ на российский регион

    На Украине назвали число подлежащих декоммунизации станций метро

    Решение убрать Раппопорт из спектакля прокомментировали

    В российском регионе осудили мошенницу в парике за обман пенсионерки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше