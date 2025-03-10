Мотоциклист выкинул iPhone и поехал голым «ради свободной жизни»

На Шри-Ланке арестовали мужчину, который ехал голым на мотоцикле. Об этом сообщает местное издание Daily Mirror.

23-летнего нарушителя остановили на шоссе недалеко от города Ахангама, Южная провинция, 3 марта. Патрульные отметили, что по пути он сбрасывал с себя одежду, пока не остался без нее вовсе.

Молодого человека несколько раз пытались остановить, однако он каждый раз уходил от погони на большой скорости. В итоге голый мотопробег все-таки удалось прервать. Задержанный объяснил, что направлялся к горе Пидуруталагала, «чтобы жить свободно». Он также признался полицейским, что по дороге выкинул свой iPhone.

Нарушителя доставили в отделение полиции. Известно, что перед поездкой он останавливался в одном из отелей Ахангамы.

Ранее сообщалось, что в США голый мужчина ворвался в чужой дом и стал пить воду из унитаза. Позже выяснилось, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

