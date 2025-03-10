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12:44, 10 марта 202569-я параллель

Мурманский областной краеведческий музей откроется после реконструкции

Губернатор Мурманской области Чибис объявил об открытии краеведческого музея
Григорий Шугаев
Григорий Шугаев (business@lenta-co.ru)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

На оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Мурманской области Андрей Чибис анонсировал торжественное открытие Мурманского областного краеведческого музея после реконструкции. Оно состоится в понедельник, 17 марта.

«Первыми новую стационарную экспозицию музея увидят учащиеся — победители олимпиад, участники конкурса "Край Героев", кадеты, юнармейцы, молодежь и волонтеры культуры, отличившиеся в общественной деятельности, а также почётные гости. Также в первый день работы будут организованы экскурсионные группы для детей и жен участников специальной военной операции, учителей истории, почетных граждан области и города Мурманска», — сообщил Андрей Чибис.

С 18 марта музей откроет свои двери для всех жителей и гостей города. До конца марта он будет работать в тестовом режиме с 11:00 до 18:00 ежедневно со вторника по воскресенье. Затем время работы будет продлено. Старт продажи билетов запланирован на вторник, 18 марта.

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