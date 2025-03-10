На Малышеву подали в суд

«Звездач»: На ведущую Елену Малышеву подали в суд за нарушение авторских прав

На врача и телеведущую Елену Малышева подали в суд за нарушение авторских прав. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Сообщается, что ведущую обвинили в нарушении авторских прав. Размер иска к Малышевой составил 83 тысячи 333 рубля. Издание отметило, что врач уже выплатила 130 тысяч рублей за аналогичное нарушение другому истцу.

В ноябре 2024 года сообщалось, что на компанию Малышевой «Здоровье Инфо» подала в суд фирма «Ю1». Отмечалось, что организация телеведущей разместила у себя работу фотографа без указания авторства. Сумма иска составляла 60 тысяч рублей, однако со «Здоровья Инфо» взыскали 10 тысяч рублей.

Ранее Малышева обратилась к Госдуме с одним требованием. Она заявила, что в России следует йодировать всю соль.