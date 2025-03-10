На Украине захотели создать аналог британских Storm Shadow

Times: Киев может разработать аналог крылатых ракет Storm Shadow в 2025 году

Киев захотел создать аналог британской крылатой ракеты Storm Shadow. Изделие могут разработать в 2025 году, пишет газета Times со ссылкой на командира подразделения беспилотников ВСУ Валерия Боровика.

«Я думаю, что скоро, возможно, в этом году мы увидим аналог Storm Shadow», — сказал он.

Считается, то Киев получил англо-французские крылатые ракеты Storm Shadow с дальностью около 250 километров. Максимальная дальность ракеты — 560 километров. Storm Shadow несет боевую часть BROACH весом 450 килограммов, которая оснащена начальным проникающим зарядов. Это позволяет ракете преодолевать преграды для поражения бункеров и подземных хранилищ. Украина использует советские бомбардировщики Су-24 для пусков Storm Shadow.

Ранее в марте газета Daily Mail писала, что ракеты Storm Shadow стали бесполезными после отказа США передавать Киеву разведывательную информацию. Они получают координаты цели непосредственно перед запуском.