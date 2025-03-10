Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:45, 10 марта 2025Наука и техника

На Украине захотели создать аналог британских Storm Shadow

Times: Киев может разработать аналог крылатых ракет Storm Shadow в 2025 году
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lewis Joly / AP

Киев захотел создать аналог британской крылатой ракеты Storm Shadow. Изделие могут разработать в 2025 году, пишет газета Times со ссылкой на командира подразделения беспилотников ВСУ Валерия Боровика.

«Я думаю, что скоро, возможно, в этом году мы увидим аналог Storm Shadow», — сказал он.

Считается, то Киев получил англо-французские крылатые ракеты Storm Shadow с дальностью около 250 километров. Максимальная дальность ракеты — 560 километров. Storm Shadow несет боевую часть BROACH весом 450 килограммов, которая оснащена начальным проникающим зарядов. Это позволяет ракете преодолевать преграды для поражения бункеров и подземных хранилищ. Украина использует советские бомбардировщики Су-24 для пусков Storm Shadow.

Материалы по теме:
Истребители F-16 на Украине: на что способен американский самолет и изменит ли он ситуацию на фронте?
Истребители F-16 на Украине:на что способен американский самолет и изменит ли он ситуацию на фронте?
9 августа 2024
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

Ранее в марте газета Daily Mail писала, что ракеты Storm Shadow стали бесполезными после отказа США передавать Киеву разведывательную информацию. Они получают координаты цели непосредственно перед запуском.

    Обсудить
    Последние новости

    «Операция Труба». Появились подробности прорыва российских войск в Суджу по газопроводу

    В СВР заявили о раздражении Британии из-за отношения Трампа к России

    Алсу назвала себя разведенкой с прицепом

    В Раде высокие рейтинги Зеленского объяснили запугиванием социологов

    В Евросоюзе потребовали прекратить поддержку Украины в пользу дипломатии

    Уничтожение автомобилей с бойцами ВСУ при попытке побега из Суджи сняли на видео

    Норвежские прыгуны с трамплина лишились спонсора из-за мошенничества

    Наемника из США заочно осудили за участие в боевых действиях на стороне Украины

    В России высказались о предстоящей встрече делегаций США и Украины

    Предсказано влияние сокращения Вашингтоном программ USAID на Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше