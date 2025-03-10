Экс-советник Пентагона Фриман: США в своей политике дошли до последнего украинца

США, проводя свою политику против России, практически дошли «до последнего украинца». Такое мнение выразил бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Чес Фриман в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies.

«Изначально цель США заключалась не в том, чтобы помочь Украине, а в том, чтобы ослабить Россию. Это был стратегический ход. И США были готовы сражаться до последнего украинца, чтобы этого добиться. И теперь своей политикой мы практически дошли до последнего украинца», — отметил эксперт.

По мнению Фримана, Вооруженным силам Украины (ВСУ) уже не поможет никакое чудо-оружие, поскольку потери среди украинских солдат слишком велики.

28 января президент России Владимир Путин сообщил, что Москва в 2022 году получила от Украины сигналы о том, что она будет воевать до последнего украинца.

19 февраля глава государства напомнил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров, а также от диалога с Украиной или Европой.