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02:41, 10 марта 2025Мир

Назван основной поставщик оружия на Украину

Рогов: Западная Европа стала основным поставщиком оружия на Украину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Западная Европа в настоящий момент является основным поставщиком оружия на Украину. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что западноевропейские страны стали главным источником вооружения для украинских войск после приостановки военной помощи Киеву со стороны Вашингтона. По словам собеседника агентства, оружие поставляется как железнодорожным, так и грузовым автотранспортом.

«По-прежнему задействуется в качестве основного логистического хаба польский город Жешув, куда, в том числе, прилетают самолеты с вооружением из Британии», — указал он.

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