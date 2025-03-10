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20:28, 10 марта 2025Забота о себе

Названо имитирующее деменцию состояние

Психолог Уилсон: Состояние при дефиците витамина D похоже на деменцию
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Дефицит витаминов B и D может вызывать спутанность сознания и забывчивость, напоминающие симптомы деменции. О том, что эти состояния похожи, рассказала психолог Кимберли Уилсон, выступая в эфире BBC Morning Live, пишет Daily Mirror.

По словам Уилсон, нехватка витаминов довольно точно имитирует состояние при деменции на ранней стадии. Специалистка уточнила, что человек может внезапно забыть, куда шел, или часто терять счет времени. «Это особенно пугающе для женщин в период менопаузы, так как у них риск болезни Альцгеймера в два раза выше, чем у мужчин. Если знать об этом, а затем ощутить симптомы затуманенного мозга, то можно всерьез начать беспокоиться о появлении зловещей болезни. Хотя это не обязательно так», — заявила Уилсон.

Одной из главных причин этого состояния она назвала плохую работу кишечника. Психолог уточнила, что с возрастом он начинает хуже усваивать полезные вещества из пищи, что постепенно приводит к дефициту витаминов. Чтобы восполнить его, Уилсон посоветовала есть больше жирной рыбы, красного мяса, печени и яиц.

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Также психолог посоветовала чаще употреблять в пищу продукты, богатые полифенолами, например чернику, зеленый чай, фасоль, малину, баклажаны и морковь. По ее словам, они помогают уменьшить хронические воспаления в организме, которые также негативно влияют на работу мозга.

Ранее невролог Шаосю Бинг посоветовал для профилактики слабоумия реже пользоваться GPS в машине. По мнению врача, привычка включать GPS ухудшает пространственную память.

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