Названо условие резкого ослабления курса рубля

Экономист Зельцер: Обострение конфликта на Украине сильно ослабит рубль

Рубль может сильно ослабеть только в ситуации резкого обострения российско-украинского конфликта. Об этом заявил экономист, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Его процитировала «Газета.Ru».

Он полагает, что в апреле 2025 года доллар будет стоить от 90 рублей, а евро — от 94 рублей. Что касается, юаня, то он будет торговаться на уровне 12,3 рубля.

Ранее сообщалось, что официальный курс американской валюты, установленный Центральным банком России на 7 марта, был повышен на 22 копейки и составил 89,57 рубля. Евро наоборот вырос на 89 копеек, до 96,6 рубля.

Есть мнение, что укрепление российской валюты, начавшееся в 2025 году, будет неустойчивым. Ослаблению рубля на горизонте ближайших трех месяцев будет способствовать снижение экспортных цен в феврале. Как следствие, доллар может подорожать до 100 рублей.