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09:23, 10 марта 2025Спорт

Овечкин повторил рекорд Гретцки

Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам за один месяц в НХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам за один месяц в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается в Telegram-канале команды игрока.

В матче с «Сиэтл Кракен» Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 157-й в марте. Греткци забил столько же голов в декабре.

Также благодаря тому, что Овечкин поразил ворота «Сиэтла», он приблизился к рекорду Гретцки по голам в регулярных чемпионатах. До повторения достижения канадца россиянину осталось забросить восемь шайб.

Ранее форвард «Акрона» Артем Дзюба пошутил о голах Овечкина в пустые ворота. «Если бы у меня тоже соперники снимали вратаря, я тоже был бы хорош», — смеясь, сказал футболист.

Вот это да!
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