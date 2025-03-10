Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам за один месяц в НХЛ

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам за один месяц в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается в Telegram-канале команды игрока.

В матче с «Сиэтл Кракен» Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 157-й в марте. Греткци забил столько же голов в декабре.

Также благодаря тому, что Овечкин поразил ворота «Сиэтла», он приблизился к рекорду Гретцки по голам в регулярных чемпионатах. До повторения достижения канадца россиянину осталось забросить восемь шайб.

Ранее форвард «Акрона» Артем Дзюба пошутил о голах Овечкина в пустые ворота. «Если бы у меня тоже соперники снимали вратаря, я тоже был бы хорош», — смеясь, сказал футболист.