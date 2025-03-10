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19:27, 10 марта 2025Интернет и СМИ

Пошутившую о Зеленском американскую юмористку обвинили в работе на Россию

Юмористку Уитни Каммингс обвинили в работе на Россию из-за шутки о Зеленском
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Whitney Cummings / Youtube

Популярная американская юмористка Уитни Каммингс рассказала, что подверглась критике из-за шутки о поведении президента Украины Владимира Зеленского на встрече в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. В видео, опубликованном на YouTube, она уточнила, что из-за этой шутки зрители обвинили ее в работе на Россию.

«До недавнего времени я была никем. Но я смогла. Это случилось, ребята. Меня обвинили в том, что я являюсь агентом России», — высказалась Каммингс о реакции публики на ее шутку.

Она пояснила, что возмущения вызвали ее слова о языке тела Зеленского на переговорах с Трампом. «Я сказала, что от него веяло атмосферой парня, у которого два телефона. У него был вид оправдывающегося человека. У него был вид парня, который приходит к осознанию, что он больше не поедет в Майами с друзьями», — описала она свою шутку.

Каммингс также заявила, что регулярно шутит и над другими политиками.

Ранее американский журналист Брайан Гленн, упрекнувший Зеленского за отсутствие костюма на встрече с Трампом, пожаловался на то, что начал получать угрозы. По словам Гленна, многие восприняли его замечание как колкость, хотя он вкладывал в свои слова другое значение.

Президент России Владимир Путин заявлял, что проводимая РФ на Украине специальная военная операция может завершиться через два месяца в случае, если Киев перестанет получать спонсорские деньги и боеприпасы. В 2014 году он также говорил, что США должны перестать поставлять Украине оружие, и конфликт закончится через два-три месяца.

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