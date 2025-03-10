Причины появления мушек перед глазами объяснили

Офтальмолог Миргородская: Мушки перед глазами говорят о болезнях органов зрения

Так называемые мушки перед глазами могут указывать на наличие серьезных болезней органов зрения, требующих незамедлительной медицинской помощи, предупредила офтальмолог, лазерный хирург, кандидат медицинских наук Светлана Миргородская. Ее слова приводят «Известия».

Наиболее распространенной причиной появления плавающих мушек перед глазами Миргородская назвала разрушение стекловидного тела. Это гелеподобное вещество, состоящее из воды, гиалоцитов, ретикулина и коллагеновых волокон, занимает большую часть глаза. «Деструкция стекловидного тела — это физиологический процесс, который возникает к определенному возрасту у всех. Но есть причины, стимулирующие этот процесс. Например, гормональные, воспалительные, сосудистые проблемы, а также периферические дегенерации сетчатки», — объяснила офтальмолог.

Также мушки говорят о кровоизлиянии внутрь глаза, продолжила врач. В этом случае, по ее словам, они больше похожи на кляксу или струйку воды перед глазами. Врач предупредила, что эта патология, как и любые кровоизлияния, требует срочной медицинской помощи.

Если же человек жалуется не на множество мелких мушек перед глазами, а на одну крупную «муху» в виде кольца или подковы, это может указывать на отслойку стекловидного тела, рассказала Миргородская. При появлении подобного симптома она рекомендовала как можно скорее обратиться к офтальмологу, чтобы специалист осмотрел глазное дно с широким зрачком. Подобная мера необходима, чтобы исключить повреждение сетчатки, которое в некоторых случаях сопутствует этому процессу, уточнила врач.

Ранее офтальмолог Элина Санторо назвала самые опасные для зрения жанры фильмов. Картины с большим количеством световых спецэффектов могут плохо повлиять на зрение и центральную нервную систему, особенно если смотреть их в темноте, предупредила она.