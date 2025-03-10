России спрогнозировали резкое снижение вывоза пшеницы

«Русагротранс»: Экспорт российской пшеницы в марте упадет до 1,4-1,5 млн тонн

По итогам марта 2025 года суммарные объемы экспорта российской пшеницы упадут почти в три раза в сравнении с тем же периодом 2024-го и снизятся до 1,4-1,5 миллиона тонн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз аналитического центра «Русагротранс».

Для сравнения: за первый месяц весны 2024 года российские агроэкспортеры отправили за рубеж в общей сложности 4,74 миллиона тонн с учетом поставок в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Предыдущий прогноз на март 2025-го подразумевал показатель на уровне в 1,5-1,6 миллиона. Таким образом, оценку понизили на 100 тысяч тонн.

В аналитическом центре связали подобную динамику в том числе с усилением конкуренции со стороны других крупных поставщиков, включая страны Евросоюза (ЕС), Австралию, Аргентину. Стоимость их продукции на мировом агрорынке в начале весны 2025 года оказалась почти идентична российской. Если цена тонны пшеницы из РФ сейчас составляет 248 долларов, то аналогичный объем румынской продукции обходится покупателям в 248,5 доллара, французской — в 241,5 доллара, аргентинской — в 242 доллара, а австралийской — в 246 долларов.

В «Русагротрансе» ранее сообщили, что экспортные цены на российскую пшеницу в 2025 году впервые с конца января продемонстрировали снижение. За последние несколько недель стоимость ключевой агрокультуры РФ на мировом рынке снизилась на 4 доллара (в конце февраля цена составляла 252 доллара за тонну). По итогам этого года в Минсельхозе ждут падения экспорта российской пшеницы. Грядущее падение в ведомстве связали прежде всего с неблагоприятными погодными условиями в 2024-м.