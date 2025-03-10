Россия пригрозила Великобритании в ситуации с дипломатами

МИД РФ: Британия получит ответ, если пойдет на эскалацию ситуации с дипломатами

Великобритания получит решительный зеркальный ответ, если пойдет на эскалацию ситуации с дипломатами. Так Лондону пригрозил МИД России в заявлении на сайте ведомства.

«Сделано также предупреждение о том, что в случае, если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный зеркальный ответ», — говорится в сообщении.

Ранее МИД России вызвал к себе и лишил аккредитации представителя посольства Великобритании по подозрению в осуществлении разведывательной деятельности.

Российское внешнеполитическое ведомство предписало дипломатам Алкешу Одедру и Майклу Скиннеру покинуть страну в двухнедельный срок. Отмечается, что при получении разрешения на въезд в Россию они намеренно указали ложные данные.