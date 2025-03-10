Следствие запросит меру пресечения блогеру Митрошиной

РИА Новости: СК обратится в суд с ходатайством о мере пресечения Митрошиной

Следствие обратится в столичный суд с ходатайством об избрании меры пресечения блогеру Александре Митрошиной по делу об отмывании денег. Об этом РИА Новости заявили в ведомстве.

Тем временем адвокат девушки Михаил Мушаилов рассказал, что сторона защиты Митрошиной попросит суд отправить ее под домашний арест вместо содержания под стражей. По его словам, Митрошина полностью признала вину и готова сотрудничать со следствием.

Блогера задержали в пятницу, 7 марта, в Сочи. В управлении Следственного комитета по Москве уведомили, что в отношении нее возбуждено уголовное дело о легализации денежных средств в особо крупном размере.