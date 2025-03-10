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03:46, 10 марта 2025Силовые структуры

Следствие запросит меру пресечения блогеру Митрошиной

РИА Новости: СК обратится в суд с ходатайством о мере пресечения Митрошиной
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress

Следствие обратится в столичный суд с ходатайством об избрании меры пресечения блогеру Александре Митрошиной по делу об отмывании денег. Об этом РИА Новости заявили в ведомстве.

Тем временем адвокат девушки Михаил Мушаилов рассказал, что сторона защиты Митрошиной попросит суд отправить ее под домашний арест вместо содержания под стражей. По его словам, Митрошина полностью признала вину и готова сотрудничать со следствием.

Блогера задержали в пятницу, 7 марта, в Сочи. В управлении Следственного комитета по Москве уведомили, что в отношении нее возбуждено уголовное дело о легализации денежных средств в особо крупном размере.

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