Спецпосланник Трампа высказался о предоставлении разведданных Украине

Спецпосланник Уиткофф: США продолжают давать Киеву разведданные для нужд обороны

США не прекращали давать Украине разведданные, необходимые для нужд обороны, и продолжают предоставлять их. Об этом заявил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, передает Reuters.

«Как я понимаю, мы никогда не приостанавливали предоставление разведданных для оборонных нужд украинцев», — отметил Уиткофф.

Ранее Трамп заявил, что США практически возобновили передачу разведданных Украине.

До этого канал CBS сообщил, что США продолжают передавать Украине некоторую разведывательную информацию. В частности, Вашингтон перестал сообщать Киеву координаты для нанесения ударов американским оружием, но делится с ним данными, которые помогают защищаться от российских атак.