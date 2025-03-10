Трамп допустил введение новых пошлин на товары из России

Трамп заявил, что США могут ввести новые пошлины на товары из России

США могут ввести дополнительные импортные пошлины на товары из России. Об этом заявил президент Дональд Трамп, передает Reuters.

По его словам, сейчас в Вашингтоне «рассматривают такую возможность».

7 марта Трамп заявил о готовности ввести в отношении России полномасштабные санкции, которые будут действовать до окончания конфликта на Украине. Ограничительные меры могут коснуться банковского сектора, затронут тарифы и пошлины. Одновременно Трамп призвал обе стороны конфликта незамедлительно начать переговоры.

По мнению президента России Владимира Путина, нынешнего кризиса на Украине могло не быть, если бы у Дональда Трампа «не украли победу» на выборах в 2020 году. Вместе с тем российский лидер отмечал, что на первом президентском сроке Трамп ввел множество санкций против РФ.