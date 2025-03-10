Трамп и Стармер обсудили передачу разведданных Украине

Стармер выразил надежду на возобновление передачи разведданных США Украине

Британский премьер Кир Стармер провел телефонный разговор с американским главой Дональдом Трампом и выразил надежду на возобновление передачи разведданных США Украине. Об этом проинформировали на Даунинг-стрит, пишет РИА Новости.

Разговор политиков состоялся в преддверии переговоров между делегациями Штатов и Украины в Саудовской Аравии.

«Премьер-министр выразил надежду на положительный исход переговоров, который позволит возобновить помощь и предоставление разведданных со стороны США», — сказано в сообщении.

Как указывается, Кир Стармер также сообщил Трампу, что Лондон проводил контакты с украинской стороной на минувших выходных. Обе стороны привержены достижению мира.

Ранее спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что Штаты не прекращали давать Украине разведданные, необходимые для нужд обороны, и продолжают предоставлять их. До этого Трамп выступил с заявлением, что Вашингтон практически возобновил передачу разведданных Украине.

Вашингтон перестал предоставлять Киеву координаты для нанесения ударов американским оружием, но все еще делится с ним разведданными, которые помогут защищаться от российских атак.