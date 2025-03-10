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12:52, 10 марта 2025Наука и техника

Трамп отказался считать полет на Марс главным приоритетом

Президент Трамп: Полет на Марс не является главным приоритетом США в космосе
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Shawn Thew / Globallookpress.com

Полет человека на Марс не является главным приоритетом США в космосе, заявил президент страны Дональд Трамп. Об этом сообщает издание SpaceNews.

По словам главы государства, миссия на Марс представляет для него интерес, но он отказывается считать ее «приоритетом номер один» на фоне возможного снижения бюджетного финансирования НАСА.

«Это номер один в моем списке? Нет. Это не совсем так. Но это то, что было бы, знаете ли, это было бы большим достижением. Было бы здорово, если бы мы смогли это сделать», — сказал Трамп ближе к концу интервью, оттранслировавшемуся 9 марта на телеканале Fox News.

В январе президент Соединенных Штатов заявил о намерениях освоить Марс и установить на планете флаг страны.

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