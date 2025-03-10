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16:56, 10 марта 2025Россия

В Госдуме прокомментировали прорыв российских штурмовиков в Суджу по газопроводу

Депутат Госдумы Колесник: Проникшие в Суджу по газопроводу бойцы достойны наград
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские штурмовики, проникшие в Суджу Курской области по газопроводу, достойны наград. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с изданием «Абзац».

Комментируя операцию «Поток», в ходе которой бойцы Вооруженных сил (ВС) России воспользовались подземными коммуникациями, депутат подчеркнул, что для этого нужно обладать высокой силой воли, духа и упорством. «Низкий поклон и уважение этим ребятам, столько времени в зажатом пространстве [шли], зная, что на конце ждет жестокий бой, который они, кстати, выиграли», — сказал он.

Колесник выразил мнение, что русский солдат всегда отличался смекалкой, побеждая умением, а не числом.

Ранее экс-командир «Вагнера» с позывным Зомби рассказал, что на подготовку операции «Поток» ушло больше трех недель. По его словам, перед началом штурма из трубы откачали остатки газа и заполнили ее воздухом. Затем в газопроводе создали все условия для длительного пребывания солдат: завезли провизию и боезапас, а также оборудовали туалеты.

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О начале штурма Суджи стало известно 8 марта. Этому предшествовал подрыв нескольких постов в районе города. Для прорыва в город использовался газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которому 800 российских штурмовиков преодолели более десяти километров и проникли в тыл ВСУ. «Лента.ру» составила полную хронологию масштабного наступления армии России в Курской области.

ЖЗЛ
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