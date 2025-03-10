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15:22, 10 марта 2025Мир

В Кремле высказались о высылке британских дипломатов

Песков о высылке британских дипломатов: Спецслужбы обеспечивают безопасность РФ
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о высылке из России двух британских дипломатов, отметив, что российские спецслужбы обеспечивают безопасность страны. Его слова передает РИА Новости.

«Наши специальные ведомства выполняют свою работу, обеспечивают безопасность Российской Федерации. Делается все, что должно», — сообщил официальный представитель Кремля.

10 марта Министерство иностранных дел (МИД) России предписало двум дипломатам из Великобритании покинуть страну в двухнедельный срок. Федеральная служба безопасности указала на признаки проведения двумя сотрудниками посольства разведывательно-подрывной деятельности.

Ранее в МИД России был вызван представитель посольства Великобритании по подозрению в осуществлении разведывательной деятельности. Он был лишен аккредитации.

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