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01:36, 10 марта 2025Бывший СССР

В Раде назвали тупыми животными преследовавших Вэнса проукраинских активистов

Депутат Рады Дмитрук раскритиковал проукраинских активистов за нападки на Вэнса
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Brandon Bell / Pool / Reuters

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал проукраинских активистов, преследовавших вице-президента США Джея Ди Вэнса, когда тот гулял со своей дочерью. Он высказался об этом в своем Telegram-канале.

«Тупые животные с флагами Украины! (...) Вы позор для всех украинцев во всем мире! Вы делаете для своей страны такой ущерб, какой приличным людям придется поправлять десятки лет!», — возмутился Дмитрук.

Проукраинские манифестанты преследовали Джей Ди Вэнса, когда он был на прогулке со своей трехлетней дочерью. Вэнс добавил, что протестующие напугали ребенка.

Ранее американский миллиардер Илон Маск оценил преследование активистами вице-президента США. Вэнс отметил, что если кто-то преследует ребенка в рамках политического протеста, то он «дерьмовый человек». «100 процентов», — согласился Маск.

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