В России появится новый автобренд

Дилер «Рольф» запустит производство автомобилей в России под своим брендом

Дилер «Рольф» запустит производство автомобилей в России под своим брендом. Об этом заявила генеральный директор холдинга Светлана Виноградова, ее слова приводит портал Autonews.

К настоящему времени в компании уже успели создать специальную группу для разработки нового автомобиля. Модель будут собирать в России, новинка ориентирована в первую очередь на бюджетный сегмент рынка. «Это будет, что называется, народный автомобиль, не премиалка», — пояснила Виноградова.

Технических характеристик новой модели, как и ориентировочные сроки запуска серийного производства, она раскрывать не стала. Все подробности о «народном» автомобиле появятся ближе к концу 2025 года. При этом Виноградова ранее отмечала, что производство новой машины займет «долгое время». «Мы только-только полностью погрузились в эту тему», — заключила Виноградова.

Крупнейший автомобильный дилер России «Рольф» был основан в 1991 году. В портфель компании включает в общей сложности 30 автомобильных брендов, включая как китайских, так и западных гигантов. Дилерская сеть насчитывает 59 шоурумов и три мегамолла авто с пробегом в Москве и Санкт-Петербурге. Во второй половине декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин передал компанию во временное управление Росимущества.

В начале сентября 2024-го «Рольф» возглавил председатель Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Новый руководитель пообещал вывести компанию на федеральный уровень и «приумножить» ее лидерские позиции. В октябре стало известно о планах «Рольфа» выпускать автомобили под собственным брендом. Какие-либо подробности нового проекта в компании тогда также раскрывать не стали.