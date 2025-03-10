Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:46, 10 марта 2025Экономика

В России появится новый автобренд

Дилер «Рольф» запустит производство автомобилей в России под своим брендом
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Дилер «Рольф» запустит производство автомобилей в России под своим брендом. Об этом заявила генеральный директор холдинга Светлана Виноградова, ее слова приводит портал Autonews.

К настоящему времени в компании уже успели создать специальную группу для разработки нового автомобиля. Модель будут собирать в России, новинка ориентирована в первую очередь на бюджетный сегмент рынка. «Это будет, что называется, народный автомобиль, не премиалка», — пояснила Виноградова.

Технических характеристик новой модели, как и ориентировочные сроки запуска серийного производства, она раскрывать не стала. Все подробности о «народном» автомобиле появятся ближе к концу 2025 года. При этом Виноградова ранее отмечала, что производство новой машины займет «долгое время». «Мы только-только полностью погрузились в эту тему», — заключила Виноградова.

Материалы по теме:
Утилизационный сбор на автомобили в России: что это такое, правила, что изменилось в 2025 году
Утилизационный сбор на автомобили в России:что это такое, правила, что изменилось в 2025 году
17 января 2025
Лучшие российские автомобили 2024 года. Топ-10 отечественных машин
Лучшие российские автомобили 2024 года.Топ-10 отечественных машин
17 мая 2024

Крупнейший автомобильный дилер России «Рольф» был основан в 1991 году. В портфель компании включает в общей сложности 30 автомобильных брендов, включая как китайских, так и западных гигантов. Дилерская сеть насчитывает 59 шоурумов и три мегамолла авто с пробегом в Москве и Санкт-Петербурге. Во второй половине декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин передал компанию во временное управление Росимущества.

В начале сентября 2024-го «Рольф» возглавил председатель Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Новый руководитель пообещал вывести компанию на федеральный уровень и «приумножить» ее лидерские позиции. В октябре стало известно о планах «Рольфа» выпускать автомобили под собственным брендом. Какие-либо подробности нового проекта в компании тогда также раскрывать не стали.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком ВСУ прокомментировал положение украинских войск в Курской области

    Тело российского комбата с позывным Отмель нашли около Суджи. Он превратил здание женской колонии в крепость и держал там оборону

    Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с принцем

    Главком ВСУ подтвердил отступление украинских войск в Курской области

    В России понизили курсы зарубежных валют

    Водитель Tesla на Украине прокатил курящего военкома на капоте

    Нефтяной танкер США загорелся у берегов Великобритании

    В России появится новый автобренд

    Журова назвала способного повлиять на снятие санкций с российского спорта человека

    В России снизились ставки по ипотеке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше