Полковник Макгрегор: США должны быть рады, что Россия готова начать переговоры

США должны быть рады, что Россия готова вести мирные переговоры и рассматривает Украину в качестве нейтрального государства. Так позицию Москвы оценил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Россия уже за столом переговоров. Они четко обозначили свои условия. Условия разумны и обоснованы. Мы вообще должны быть рады, что Россия готова начать переговоры, и даже готова видеть Украину как нейтральное государство, как и должно было быть со времен развала СССР», — высказался эксперт.

Он подчеркнул, что Запад может доверять Москве в этом вопросе, приведя в пример Финляндию. По его словам, Россия никогда не оспаривала нейтральный статус Финляндии и не требовала от нее никаких территорий. При этом Москва, по его мнению, имеет все основания не верить Западу. «Они сразу вспомнят Будапештский меморандум и Минские соглашения, мы ведь их обманули тогда», — заключил Макгрегор.

Ранее Макгрегор оценил слова премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что Лондон готов «разместить силы» на Украине. «Это положит начало третьей мировой войне», — сказал эксперт.