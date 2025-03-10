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16:25, 10 марта 2025Наука и техника

В США захотели вооружить Abrams дронами

TNI: Перспективный танк AbramsX хотят вооружить дронами Switchblade
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Перспективный танк AbramsX, который разрабатывает американская компания General Dynamics Land Systems, захотели вооружить дронами-камикадзе Switchblade 300. Особенности проекта назвал журнал the National Interest (TNI).

«Новая серия танков [Abrams] будет оснащена четырьмя пусковыми установками для боеприпасов Switchblade 300. Эти беспилотники, которые часто называют "камикадзе", могут управляться экипажем», — пишет издание.

В публикации подчеркнули, что аппараты Switchblade 300 могут некоторое время барражировать в районе нахождения цели до получения команды на атаку.

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Отмечается, что конструкторы также уделяют внимание защите AbramsX от беспилотников. Машина получит усовершенствованный комплекс активной защиты (КАЗ) Trophy, который сможет поражать дроны-камикадзе. КАЗ предназначен для уничтожения атакующего боеприпаса пучком поражающих элементов.

Прототип AbramsX впервые представили в 2022 году. Новая машина может получить необитаемую башню, автомат заряжания и гибридный двигатель.

В октябре 2024 года журнал TNI писал, что танки M1 Abrams, которые применяли в прошедших конфликтах, становятся слишком старыми для современного поля боя. Применение этих машин в зоне спецоперации показало их беззащитность перед дронами-камикадзе.

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