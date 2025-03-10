В СВР заявили о раздражении Британии из-за отношения Трампа к России

СВР: Лондон крайне раздражен, что Трамп ведет диалог с РФ как со сверхдержавой

В Лондоне крайне раздражены, что президент США Дональд Трамп ведет диалог с Россией как со сверхдержавой и демонстрирует пренебрежение к ближайшим союзникам. Об этом стало известно из заявления Службы внешней разведки (СВР) России, опубликованного на официальном сайте ведомства.

«[Премьер-министр Британии Кир] Стармер был уязвлен "провокационным вопросом" американского президента в ходе совместной пресс-конференции о "способности британской нации противостоять русским в одиночку"», — говорится в сообщении.

Как отметили в СВР, Британия сделала выводы, что «верные друзья», то есть США, де-факто «вышвыривают» британцев на обочину процесса переформатирования европейской и глобальной безопасности. Уточняется, что в этой ситуации британские власти считают неотложным приоритетом подрыв миротворческих усилий Белого дома на украинском треке.

Ранее МИД России лишил аккредитации представителя посольства Великобритании по подозрению в осуществлении разведывательной деятельности. Также Москва предупредила Лондон о возможном введении зеркальных мер в случае эскалации ситуации с дипломатами.