Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:29, 10 марта 2025Забота о себе

Врач развеяла главные мифы о молочнице

Фармаколог Селиванова: Молочница может представлять угрозу для жизни
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: CDC / Dr. William Kaplan / Wikimedia

Молочница способна поражать практически любые внутренние органы, и в некоторых случаях представляет реальную угрозу для жизни, предупредила врач-клинический фармаколог, заведующая централизованным отделением клинической фармакологии РНЦХ им. Петровского Любовь Селиванова. В беседе с «Газетой.Ru» она развеяла главные мифы о молочнице.

Селиванова рассказала, что молочницу провоцируют дрожжи рода Candida. По ее словам, они содержатся в почве, в воде, а также постоянно присутствуют в полости рта человека, в кишечнике, желудке, пищеводе и слизистых половых органов. Обычно они не причиняют беспокойства, но на фоне снижения иммунитета, гормональных изменений или беременности могут вызывать заболевание, называемое кандидозом или молочницей.

Вульвовагинальный кандидоз проявляется в виде белых творожистых выделений из женских половых органов, зуда, жжения, покраснения, отека. Кандидозный баланит вызывает подобные симптомы у мужчин: воспаление в области половых органов, жжение, белый налет, болезненность при мочеиспускании

Любовь Селивановаврач-клинический фармаколог

Врач подчеркнула, что кандидоз необязательно развивается в области половых органов. Точно также он может появиться во рту, в пищеводе, в кишечнике или на коже.

Селиванова также отметила, что молочницу часто считают безобидной, но это не так. По ее словам, заболевание всегда требует внимания. Кроме того, существует инвазивный кандидоз, который поражает все системы организма и в 70 процентах случаях приводит к летальному исходу. Несмотря на серьезность заболевания, эксперт уточнила, что чаще всего им заражаются пациенты в реанимациях, которые получают длительную системную антибактериальную терапию на фоне другой инфекции.

Материалы по теме:
Защитная реакция Что необходимо знать об иммунитете
Защитная реакцияЧто необходимо знать об иммунитете
24 февраля 2021
Сплошная вялость Как избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
Сплошная вялостьКак избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
14 сентября 2020

Еще одним распространенным мифом о молочнице Селиванова назвала убеждение, что ее можно предотвратить с помощью противогрибковых препаратов. Она пояснила, что эти лекарства могут вылечить заболевание, но пить их для профилактики неэффективно, так как у них много побочных действий и они негативно действуют на печень.

Ранее терапевт Амир Хан предупредил, что молочница и частые инфекции мочевыводящих путей могут возникать при диабете. По его словам, заболевание может сопровождаться усталостью и потерей веса.

    Обсудить
    Последние новости

    Главком ВСУ прокомментировал положение украинских войск в Курской области

    ВС России прорвались к подразделениям операции «Поток»

    Суд начал прения по делу о попытке отравления выпускников российского военного училища

    Госсекретарь США высказался о дате встречи Путина и Трампа

    Госсекретарь США раскрыл цель встречи с представителями Украины в Саудовской Аравии

    Врач развеяла главные мифы о молочнице

    В популярном у туристов регионе России объявили штормовое предупреждение

    Пошутившую о Зеленском американскую юмористку обвинили в работе на Россию

    Обнаружен революционный способ борьбы с раком

    Канада пригрозила оставить США без электричества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше