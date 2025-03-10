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14:49, 10 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о предстоящей встрече делегаций США и Украины

Депутат Чепа: Украинцы опасаются решения по итогам встречи с США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Американцы считают, что им удастся продавить свою позицию на встрече с Украиной, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. О предстоящих переговорах он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на хорошие переговоры американской и украинской делегаций на предстоящей встрече в Саудовской Аравии.

«Завтра (11 марта) эта встреча должна состояться. Мы понимаем, что США глубоко недовольны первой встречей, которая прошла в Белом доме, и они стараются как-то отделить встречу [президента Украины Владимира] Зеленского, который должен встретиться сегодня с наследным принцем, а завтра вроде бы он не должен присутствовать на этом мероприятии. Американцы считают, что им удастся продавить свою позицию на этой встрече. Между встречей в Белом доме и предстоящей встречей было оказано значительное давление на Украину. По результатам первой встречи и по мнению многих американских политиков, они сумели надавить на украинскую сторону так, что те сегодня всячески опасаются возможного негативного решения этой встречи», — поделился депутат.

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До этого стало известно, что представители США на переговорах в Саудовской Аравии намерены выяснить, согласна ли Украина пойти на материальные уступки в пользу России ради завершения конфликта.

Президент России Владимир Путин заявлял, что готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с Владимиром Зеленским, но считает, что тот не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности. Российский лидер также указывал на необходимость отмены украинского указа о запрете на переговоры с РФ, отмечая, что отменить данный указ мог бы председатель Верховной Рады.

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