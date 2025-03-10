Защита отказалась обжаловать решение об аресте блогера Митрошиной

Защита не будет обжаловать домашний арест блогера Митрошиной

Защита блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в отмывании денежных средств, не будет обжаловать домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат Михаил Мушаилов заявил, что они с подзащитной подавать жалобу на арест не будут.

По решению суда Митрошина пробудет под домашним арестом 1 месяц и 16 суток — до 24 апреля. Ей вменяют пункт «б» часть 4 статьи 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере») УК РФ.

Блогершу задержали 7 марта в Сочи. Следствие просило отправить ее под стражу.