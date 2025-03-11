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19:10, 11 марта 2025Культура

ASAP Rocky выразил респект российскому актеру

Американский рэпер ASAP Rocky познакомился с Марком Эйдельштейном в Париже
Андрей Шеньшаков

Фото: Hannah McKay / Reuters

Американский рэпер ASAP Rocky подошел к Марку Эйдельштейну, чтобы познакомиться с ним и выразить ему респект за роль в фильме «Анора». Видео появилось в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Встреча известного музыканта и российского актера состоялась во время показа бренда Miu Miu в Париже. Эйдельштейн, который известен своей любовью к американскому рэпу и, в частности, творчеству ASAP Rocky, прокомментировал встречу фразой «Лучше уже не будет».

Марк обратил на себя внимание западной публике после успеха фильма «Анора» независимого режиссера Шона Бэйкера. В картине 23-летний актер сыграл одну из главных ролей.

Ранее стало известно, что Марка Эйдельштейна назвали восходящей звездой Голливуда. Западные журналисты отметили, с каким задором и легкостью он выходит на каждую красную дорожку престижных премий и фестивалей.

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