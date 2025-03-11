Бежавшим из Курской области солдатам ВСУ запретили раскрывать судьбу сослуживцев

Бежавшим из Курской области украинским солдатам командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) запретило распространять информацию о судьбе их пропавших сослуживцев. Об этом сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».

Одна из жен бойца украинской армии рассказала, что каждый военный боится за себя и не разглашает информацию.

Ранее сообщалось, что на Украине принесли присягу первые бойцы Вооруженных сил страны в возрасте от 18 до 24 лет. Она попали в отдельную горно-штурмовую бригаду «Эдельвейс», которая была названа в честь одноименного подразделения Вермахта времен Второй мировой войны.

Армия России перешла в масштабное наступление в Курской области в субботу, 8 марта. За два дня наступления под ее контроль, по официальным данным, перешли семь населенных пунктов.