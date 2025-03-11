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15:32, 11 марта 2025Спорт

Фетисов оценил возможное возвращение Овечкина в «Динамо»

Фетисов заявил, что возвращение Овечкина в «Динамо» станет большой радостью
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Wendell Cruz / Imagn Images / Reuters

Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов оценил возможное возвращение нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в «Динамо». Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Фетисова, это станет большой радостью как для бело-голубых, так и для всех поклонников хоккея в России, Белоруссии и Казахстане. «Это еще раз подтверждает, что Саша делает многое, чтобы можно было гордиться тем, что он русский. Хочется, чтобы он завершил карьеру так, как сам этого пожелает. Мы с нетерпением ждем его в "Динамо"», — заявил он.

Ранее Овечкин рассказал, что может не продлить истекающий в 2026 году контракт с «Вашингтоном». Он допустил, что перейдет в «Динамо».

Овечкин — воспитанник московского «Динамо». В 2005 году он перешел в «Вашингтон», в составе которого выиграл Кубок Стэнли в 2018-м.

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