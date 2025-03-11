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19:07, 11 марта 2025Из жизни

Грабитель похитил пять миллионов рублей и 10 лет скрывался в монастыре

The Thaiger: В Таиланде грабитель 10 лет скрывался от полиции в монастыре
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

В Таиланде задержали мужчину, который с подельниками украл два миллиона батов (около 5,2 миллиона рублей), после чего 10 лет скрывался в буддийском монастыре. Об этом сообщает The Thaiger.

59-летнего Чалада арестовали 10 марта в Аюттхая одноименной провинции. Ордер на его арест был выдан еще в 2015 году. За пять лет до этого он и еще несколько грабителей ворвались в дом состоятельного семейства, связали хозяев и похитили украшения и другие ценности на общую сумму два миллиона батов.

Чаладу арестовали, однако потом выпустили под залог. После этого мужчина скрылся. Только в 2025-м полиция узнала, что преступник стал монахом в Аюттхае.

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Мужчина не сопротивлялся аресту и уже частично признал вину. По его словам, он был только водителем грабителей. В данный момент монах дожидается суда в тюрьме.

Ранее в США арестовали мужчину, который совершил покушение на жену с помощью бомбы и 42 года скрывался под чужим именем. Аферу удалось раскрыть сотрудникам паспортного стола.

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