Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Оперштаб объявил о перекрытии движения по переправе в 17:51 по местному времени (совпадает с московским). Причины и подробности, почему это было сделано, не уточняются. Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей призвали сохранять спокойствие и соблюдать указания сотрудников транспортной безопасности. В предыдущий раз движение машин по переправе приостанавливали на прошлой неделе, 6 марта.

8 марта главнокомандующий военно-морских сил (ВМС) Украины Алексей Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью газете Guardian рассказал, что Киев собирается предпринять третью попытку разрушить Крымский мост через Керченский пролив. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на эти слова заявила, что православная церковь Украины вскоре обретет его мощи.