Киев в очередной раз пообещал ударить по Крымскому мосту. В России ответили поговоркой

Депутат ГД Ивлев поговоркой ответил на угрозы Киева ударить по Крымскому мосту

Главнокомандующий военно-морских сил (ВМС) Украины Алексей Неижпапа (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью газете Guardian заявил, что Киев намерен предпринять третью попытку разрушить Крымский мост через Керченский пролив. В беседе с журналистами он подчеркнул, что «Бог любит троицу».

Неижпапа признал, что российские войска научились эффектно противостоять морским дронам. Москва разработала «довольно эффективные» методы борьбы против рейдов морских беспилотников. В том числе поэтому украинские военные начали модернизировать боевые корабли, оснащая их зенитными орудиями и FPV-дронами, добавил он.

Угрозы уничтожить Крымский мост командующий высказывал в начале февраля прошлого года. «Я думаю, недолго ждать осталось. По крайней мере, в этом году точно (его не будет)», — сказал тогда он.

Захарова ответила на угрозы главкома ВМС

Православная церковь Украины (ПЦУ) скоро обретет мощи главнокомандующего военно-морских сил (ВМС), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на угрозы Неижпапы.

С таким отношением к религии, думаю, ПЦУ скоро обретет их мощи Мария Захарова официальный представитель МИД России

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ могут вновь попытаться ударить по Крымскому мосту на фоне переговоров Москвы и Вашингтона. По его словам, Киев испытывает ненависть к Крыму и Севастополю, так как именно эти территории первыми выступили против украинской власти.

В Госдуме ответили на угрозу нанести новый удар по Крымскому мосту

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев отреагировал на угрозы Киева поговоркой.

«Курица на гнезде, еще не снеслась, а уже кудахчет». Не советую агрессивной цыпе с берегов Днепра пытаться делить шкуру неубитого медведя Леонид Ивлев депутат Госдумы

Угроза нового удара по Крымскому мосту является агонией со стороны украинских властей, считает депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко.

По его словам, угроза является очередной попыткой «отвлечь внимание собственных граждан от существующих проблем» и «тяжелого положения» Вооруженных сил Украины на фронте. «Эти угрозы мы традиционно фиксируем в преддверии туристического сезона», — сказал парламентарий.

