Мужчина опоил туристку и изнасиловал ее на райском курорте для дайверов

Британский турист опоил женщину на Андаманских островах, Индия, и изнасиловал. Об этом сообщил портал NDTV.

30-летняя путешественница из индийского города Бенгалор вместе с подругой приехала в отпуск на райский остров Хэмлок (Сварадж-Двип). Во время отдыха туристка познакомилась с британцем, который обучался подводному плаванию на курорте для дайверов.

В ночь на 26 февраля компания отдыхала вместе за ужином, и мужчина, предположительно, что-то подмешал в напиток жертве. Женщина потеряла сознание, а когда очнулась, поняла, что над ней надругались.

Потерпевшая решилась сообщить о произошедшем только по возвращении домой. Сначала она поговорила с родителями, а 6 марта обратилась в полицию. По данным источника, преступника уже задержали, он остается под стражей.

Ранее израильская туристка подверглась групповому изнасилованию в индийской деревне Хампи. Она пошла смотреть на звезды с хозяйкой дома и тремя постояльцами, но злоумышленники сбросили ее спутников в канал.