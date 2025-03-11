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20:03, 11 марта 2025Бывший СССР

На Украине признали заход ВС России в восточную часть Суджи

Deep State: ВС России закрепляются и подтягивают силы в восточную часть Суджи
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные закрепляются в городе Суджа в Курской области. Об этом сообщил украинский аналитический ресурс Deep State в Telegram.

«Противник закрепляется и подтягивает свои силы в восточную часть города Суджа», — говорится в публикации.

Уточняется, что украинские подразделения пытаются сдерживать Вооруженные силы (ВС) России и стабилизировать ситуацию на данном участке передовой, однако им это «дается очень тяжело».

11 марта Военблогер Юрий Подоляка заявил об освобождении Суджи. Однако позднее сообщения о взятии российскими военными данного населенного пункта назвали преждевременными.

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