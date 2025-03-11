Сообщения о взятии Суджи назвали преждевременными и напомнили про Бахмут

«Архангел спецназа»: Сообщения о взятии Суджи поспешны

На текущий момент говорить об установлении контроля над Суджей в Курской области преждевременно. Такое мнение высказал автор Telegram-канала «Архангел спецназа».

11 марта об установлении контроля над приграничным райцентром заявил военный блогер Юрий Подоляка.

Если противник проявит хоть немного решимости не сдавать город, вернуть его под свой контроль будет непросто, отметил в этой связи автор канала. Он указал, что Суджа является важным элементом украинской обороны, прикрывающей Сумскую область.

Ситуация, аналогичная разворачивающейся в Судже, раньше наблюдалась в Бахмуте (Артемовске), проводит параллели автор канала. Он подчеркнул, что тогда украинские войска продолжали удерживать город несмотря на затрудненную логистику.

Тем временем в Госдуме озвучили прогноз относительно полного освобождения Суджи. По мнению депутата Андрея Колесника, контроль над городом будет восстановлен в течение «суток-двух».