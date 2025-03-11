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07:34, 11 марта 2025Мир

На Западе заявили о серьезных последствиях решения Трампа по Украине

BI: Решение Трампа по Украине парализовало всю американскую технику на фронте
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Решение президента Соединенных Дональда Трампа о приостановке поставок вооружения Украине парализовало американскую технику на фронте. Об этом написало издание Business Insider.

«На протяжении большей части войны политика США заключалась в том, что, когда предоставленная Америкой военная техника получала повреждения на Украине, она вывозилась из страны на территорию НАТО, например, в Польшу», — говорится в материале.

В Верховной Раде рассказали изданию, что украинские силы, действующие в Курской области, полагаются на значительное количество американской бронетехники, которая теперь становится бесполезной.

К примеру, у ВСУ может быть танк, который полностью работоспособен, за исключением небольшой детали. Ее нет возможности изготовить, потому что у украинской стороны нет необходимых чертежей и разрешений. В итоге танк простаивает в ремонте, посетовали в Раде.

Ранее сообщалось, что Белый дом распорядился о прекращении технической поддержки истребителей F-16 производства США, переданных Вооруженным силам Украины.

6 марта в Пентагоне проинформировали о вступлении в силу решения о приостановке поставок Украине всех видов военной помощи США. Решение о паузе в поставках коснулось оружия, которое уже находилось на пути в страну.

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