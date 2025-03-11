Названа возможная цель одного из сбитых в Подмосковье беспилотников ВСУ

Mash: Целью сбитого в Серпухове беспилотника могла быть нефтебаза

Один из сбитых в Подмосковье беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) мог пытаться атаковать нефтебазу «Ока-центр». Возможную цель дрона назвал Mash в Telegram.

По информации издания, обломки беспилотного летательного аппарата рухнули на территорию предприятия. Емкости с топливом не пострадали. «От Борисовского шоссе до "Оки" около 170 метров. Там сейчас разминируют взрывное устройство», — подчеркивается в посте.

Материал сопровождается кадрами, на которых сотрудники экстренных служб проливают водой покрытый копотью резервуар.

Ранее Минздрав России сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ в Подмосковье пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Еще двоих спасти не удалось.

В ночь на вторник, 11 марта, Россия подверглась самой массированной атаке дронов с начала специальной военной операции. По данным Минобороны, в Подмосковье сбили 91 из 337 дронов. Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, 74 беспилотника уничтожены на подлете к столице.