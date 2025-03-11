Раскрыты особенности атаковавших Россию беспилотников

Военный Дандыкин: Атаковавшие Подмосковье БПЛА могут лететь сотни километров

Атаковавшие Москву и Подмосковье беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могут лететь сотни километров, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Особенности пытавшихся совершить атаку на российскую столицу дронов специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«На Москву летели аналоги турецкого беспилотника Bayraktar типа "Лютый", PD-2 и "Рубака". Дальность у них на многие сотни километров — где-то 800 километров. Это дальние беспилотники с приличной скоростью», — сообщил Дандыкин.

Военный специалист отметил, что каждый беспилотник несет взрывчатку. Он объяснил, что опасность дронов как раз в том, что когда его уничтожают, он взрывается не только сам, но и его осколки из-за взрывчатого вещества разлетаются в разные стороны.

«Они могут быть начинены разными вещами: и кассетниками, и гвоздями. Это теракт. Я думаю, что запускались они с территорий Сумской и Черниговской областей. Но все они были сбиты. Это говорит о том, что мы были готовы к такой атаке. Ответ они получат достойный. В этом нет никакого сомнения», — заключил Дандыкин.

По данным Минобороны, силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 11 марта сбили 337 украинских беспилотных летательных аппаратов.